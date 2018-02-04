Александр Гобозов заявил, что Алиана Устиненко потеряла их свидетельство о браке

Фолловеры в последнее время часто спрашивают, с какой стати женатый мужчина строит отношения с красоткой на периметре. Александр решил расставить все точки над "и" - заявил, что Алиана потеряла свидетельство о браке, поэтому бракоразводный процесс временно приостановлен. Впрочем, зрители не торопятся верить парню, прекрасно понимая, что данный документ можно без проблем восстановить. Молодой человек же продолжает утверждать, что на самом деле это не так-то просто сделать.Как известно, в данный момент Гобозов живёт на телестройке с Екатериной Зиновьевой. Девушка уже даже познакомилась с матерью возлюбленного, и приняла её Ольга Васильевна неимоверно тепло. Женщина даже предложила невесте своего сына пожить у неё, однако подучила культурный отказ по вполне понятным причинам.Несколько дней назад Александр даже простил Екатерине её интриги с другими парнями, заявив, что чувствует себя рядом с ней счастливым.