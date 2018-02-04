Юлия Ковальчук конфликтует с поклонниками, поскольку не раскрывает имя своей дочери

Три месяца назад в семье Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова на свет появилась долгожданная дочь, а родители пока не раскрывают имя малышки. После появления ребенка, влюбленные полностью ограничили свою личную жизнь от общественности. Молодые родители не показывают девочку посторонним и не делятся событиями из первых дней ее жизни.Именно эта неизвестность и подогревает интерес пользователей к дочери знаменитостей. А на днях исполнительница решила порадовать фанатов и выложила новый фотоснимок подросшей малышки. А под снимком всех интересовал только один вопрос, как зовут ребенка.Некоторые ставили вопрос тактично, поскольку считаются с решением Юлии. А другие нагло вычитывали молодую семью. Они писали, что не понимают, зачем вообще тогда публиковать снимки, если договаривать до конца ничего не собираются.Но так как Ковальчук опытный пользователей социальных сетей, то она моментально поставила всех на место. Девушка призвала закрыть ее личную тему и набраться терпения, ведь в свое время она обязательно все подробно расскажет. Ведь как говорится, счастье любит тишину.