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Настасья Самбурская больше не собирается давать интервью «туалетным изданиям»
Российская киноактриса Настасья Самбурская больше не намерена давать интервью «туалетным изданиям».

Настасья Самбурская больше не собирается давать интервью «туалетным изданиям»


Знаменитая артистка была очень недовольна последними статьями в популярном издательстве. Настасья рассказала, что сотрудники средств массовой информации показали себя с нехорошей стороны и напечатали искаженный текст, который показывает Самбурскую в глазах поклонников и читателей, как человека нетрадиционной ориентации.

Гневную публикацию актриса телесериала «Универ» опубликовала на своей личной страничке в интернете. Она поведала, что недавно дала интервью журналистам и рассказала о своей личной жизни и будущих планах, но некоторые ее слова были неправильно восприняты.

Как оказалось, корреспонденты долго расшифровывали беседу с Настасьей, а потом сообщили, что на исправление уже совершенно нет времени, а возможно просто не захотели тратить на это свое время. Затем сотрудники редакции пустили в тираж данную неотредактированную статью.

А в конце этого поста киноактриса сказала, что теперь свои мысли будет излагать только на видео и публиковать в соцсети на странице. За непродолжительное время эту публикацию оценили больше 11 тысяч фанатов.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 08:00
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