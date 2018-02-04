Настасья Самбурская больше не собирается давать интервью «туалетным изданиям»

Знаменитая артистка была очень недовольна последними статьями в популярном издательстве. Настасья рассказала, что сотрудники средств массовой информации показали себя с нехорошей стороны и напечатали искаженный текст, который показывает Самбурскую в глазах поклонников и читателей, как человека нетрадиционной ориентации.Гневную публикацию актриса телесериала «Универ» опубликовала на своей личной страничке в интернете. Она поведала, что недавно дала интервью журналистам и рассказала о своей личной жизни и будущих планах, но некоторые ее слова были неправильно восприняты.Как оказалось, корреспонденты долго расшифровывали беседу с Настасьей, а потом сообщили, что на исправление уже совершенно нет времени, а возможно просто не захотели тратить на это свое время. Затем сотрудники редакции пустили в тираж данную неотредактированную статью.А в конце этого поста киноактриса сказала, что теперь свои мысли будет излагать только на видео и публиковать в соцсети на странице. За непродолжительное время эту публикацию оценили больше 11 тысяч фанатов.