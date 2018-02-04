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Стартап Citybirds показал самый тонкий и легкий электросамокат
На выставке ISPO в Мюнхене был представлен новый электросамокат Eagle, который разработчики называют "самым тонким и легким". Он способен развивать скорость до 25 км/ч, а также предоставлять владельцу различную полезную информацию.

Стартап Citybirds показал самый тонкий и легкий электросамокат


На крупнейшей выставке ISPO, которая проводится в Мюнхене, команда швейцарско-литовского стартапа Citybirds показала общественности свою новую разработку - электрический самокат Eagle. Пока что создатели не разглашали всю информацию касательно самоката, однако известно, что с помощью электромотора на 36 вольт он может разгоняться до 25 км/ч, а его аккумуляторы держат заряд от 15 до 30 км езды.

Представленный на выставке прототип самоката был изготовлен из пластика, однако рынковые модели будут производить из углеволокна. Eagle имеет удобную форму и за счет складывания вдвое его легко переносить на плече. На руле расположен небольшой экран, через который можно узнавать новости, погоду и время.
В мире / Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 09:20
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