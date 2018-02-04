Стартап Citybirds показал самый тонкий и легкий электросамокат

На крупнейшей выставке ISPO, которая проводится в Мюнхене, команда швейцарско-литовского стартапа Citybirds показала общественности свою новую разработку - электрический самокат Eagle. Пока что создатели не разглашали всю информацию касательно самоката, однако известно, что с помощью электромотора на 36 вольт он может разгоняться до 25 км/ч, а его аккумуляторы держат заряд от 15 до 30 км езды.Представленный на выставке прототип самоката был изготовлен из пластика, однако рынковые модели будут производить из углеволокна. Eagle имеет удобную форму и за счет складывания вдвое его легко переносить на плече. На руле расположен небольшой экран, через который можно узнавать новости, погоду и время.