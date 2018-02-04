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Зрителям кажется, что "Дом-2" больше не жалует Иосифа Оганесяна
Иосиф Оганесян, который совсем недавно уехал знакомиться с невестой, найденной для него родителями, написал в Instagram, что готов простить Александре Черно всё, и зрителям такое развитие событий кажется весьма странным.

Несколько дней назад Иосиф покинул телестройку, но обещал вернуться, если девушка, а с ней его хотят свести предки, ему не понравится. Впрочем, он также добавил, что может и не вернуться, так как прилично устал от телевизионной суматохи. Теперь же в соц-сети парень говорит, что любит Александру и готов на всё ради этой женщины. Пользователям Сети кажется, что эти слова армянин сказал не просто так, в частности, из-за нежелания организаторов приглашать его обратно на периметр.

Зрителям кажется, что "Дом-2" больше не жалует Иосифа Оганесяна

На "Остров любви" Черно вернулась совсем недавно, помирилась там с Оганесяном и отметила, что не сможет жить без него. Уже тогда, представители реалити-шоу, отдавшие, как известно, долги Александры, стали, как считают зрители, жёстко диктовать свои условия паре, в связи с чем, возможно, и решили отказаться от Иосифа, не желающего на самом деле возобновлять отношения со скандальной брюнеткой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:10
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