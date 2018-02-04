Зрителям кажется, что "Дом-2" больше не жалует Иосифа Оганесяна

Несколько дней назад Иосиф покинул телестройку, но обещал вернуться, если девушка, а с ней его хотят свести предки, ему не понравится. Впрочем, он также добавил, что может и не вернуться, так как прилично устал от телевизионной суматохи. Теперь же в соц-сети парень говорит, что любит Александру и готов на всё ради этой женщины. Пользователям Сети кажется, что эти слова армянин сказал не просто так, в частности, из-за нежелания организаторов приглашать его обратно на периметр.На "Остров любви" Черно вернулась совсем недавно, помирилась там с Оганесяном и отметила, что не сможет жить без него. Уже тогда, представители реалити-шоу, отдавшие, как известно, долги Александры, стали, как считают зрители, жёстко диктовать свои условия паре, в связи с чем, возможно, и решили отказаться от Иосифа, не желающего на самом деле возобновлять отношения со скандальной брюнеткой.