Дарья Лымарь призналась, что на "Острове любви" мешает жить опасная живность

По словам Дарьи, на "Острове любви" немало существ, и они то и дело кусают участников реалити-шоу. Некоторые из них могут поранить человека невольно под водой недалеко от берега, но и это тоже больно. Лымарь даже сравнила себя и других участников проекта, проживающих в Африке, с дикарями необитаемого острова.Не секрет, что живность на Сейшельских островах кусается больно и иногда вызывает аллергическую реакцию, что когда-то на себе испытал Алексей Купин, укушенный ядовитой улиткой. Спина парня покрылась волдырями и ему пришлось лечь в больницу.Как известно, Дарья прибыла на проект ради Иосифа Оганесяна, и даже чуть не построила с ним отношения, однако потом армянин заявил, что не желает крутить с ней роман, так как считает, что она ему не подходит. Кроме того, на островах появилась возлюбленная парня Александра Черно, что ещё больше затруднило задачу Дарьи - завоевать этого мужчину.