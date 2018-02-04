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Дарья Лымарь призналась, что на "Острове любви" мешает жить опасная живность
Участница "Дома-2" Дарья Лымарь, которая в данный момент находится на Сейшельских островах, опубликовала в Instagram новый пост, где описала сложности проживания на территории архипелага, отметив, что находиться там мешает опасная живность.

По словам Дарьи, на "Острове любви" немало существ, и они то и дело кусают участников реалити-шоу. Некоторые из них могут поранить человека невольно под водой недалеко от берега, но и это тоже больно. Лымарь даже сравнила себя и других участников проекта, проживающих в Африке, с дикарями необитаемого острова.

Дарья Лымарь призналась, что на "Острове любви" мешает жить опасная живность

Не секрет, что живность на Сейшельских островах кусается больно и иногда вызывает аллергическую реакцию, что когда-то на себе испытал Алексей Купин, укушенный ядовитой улиткой. Спина парня покрылась волдырями и ему пришлось лечь в больницу.

Как известно, Дарья прибыла на проект ради Иосифа Оганесяна, и даже чуть не построила с ним отношения, однако потом армянин заявил, что не желает крутить с ней роман, так как считает, что она ему не подходит. Кроме того, на островах появилась возлюбленная парня Александра Черно, что ещё больше затруднило задачу Дарьи - завоевать этого мужчину.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:00
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