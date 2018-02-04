На совместном фото с Филиппом Киркоровым Валерия Леонтьева приняли за женщину

На данный момент король поп-музыки путешествует с Кристиной Орбакайте по Америке. Именно там Филипп Бедросович снял видео на «Аллее славы» в Голливуде, где продемонстрировал, что обнаружил звезду с именем Аллы Борисовны Пугачевой.Исполнительница оценила чувство юмора певца и весело посмеялась над данной шуткой, а люди, которые в курсе смогли объяснить, как Пугачева оказалась рядом со звездами Голливуда. А все дело в том, что на этой аллее существует пустая звезда, поэтому любой человек может вклеить буквы и стать звездой мирового масштаба.Далее Киркоров отправился в резиденцию Валерия Леонтьева. Две знаменитости сделали общий фотоснимок, который впоследствии бурно обсуждался в социальных сетях. Пользователи не досмотрели и решили, что с поп-королем Филиппом Киркоровым находится женщина. Некто предположили, что с исполнителем позирует Лайма Вайкуле, а другие подумали, что это Лариса Копенкина, которую многие знают по роману с молодым исполнителем Прохором Шаляпиным.