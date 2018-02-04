Никита Кузнецов и Дарина Маркина открыли цветочный бизнес

Как теперь известно, победители "Любви года" просто работают над развитием своего бизнеса, открытого совсем недавно. У них всё хорошо, поэтому поклонников пара просит не волноваться, а теперь, похоже, и бюджет возлюбленных будет пополняться быстрее.Никита написал в социальной сети, что сейчас он и Дарина наблюдают, как работает их доставка цветов по российской столице, и делают всякое для развития своего скромного предпринимательства.Как известно, после победы в конкурсе, за которую молодые люди получили квартиру, зрители предрекали скорый развал их отношений, но ошиблись. А вот отказа продолжать участие на проекте не ожидал никто, но именно им Никита и Дарина ошарашили своих фанатов. При этом и организаторы не на шутку удивились.Многие считают, что Кузнецов и Маркина были очень скучной парой на периметре, поэтому жалеть об их уходе не стоит.