АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Марина Джураева сильно скучала по Илье Яббарову и помирилась с ним
Илья Яббаров, который совсем недавно вернулся на "Дом-2", где закрутил роман с Мариной Джураевой, хоть девушка и была несколько холодна к нему первое время, всё-таки добился своего, поэтому теперь молодые люди являются парой.

Недавно Илья обругал Марину за её нежелание дать ему немного тепла и перестал с ней общаться, после чего блондинка всё осознала и призналась, что у неё чувства к нему. Тогда они быстро помирились, чтобы постараться сохранить отношения уже надолго.

Марина Джураева сильно скучала по Илье Яббарову и помирилась с ним

Как добавила Джураева, каждый может ошибиться, важно только признать оплошность вовремя, что она и сделала. Кроме того, мудрым оказался и Яббаров, назначивший ей свидание, в ходе которого состоялся душевный разговор и примирение.

В данный момент Марина то и дело обещает Илье дарить ему заботу и нежность. При этом белокурая красотка не сомневается в своём успехе на периметре, планируя задержаться подольше на глазах у почитателей ТНТ.

Впрочем, зрители, в свою очередь, не очень благосклонны по отношению к Джураевой и Яббарову - многие считают их самой неприятной парой на реалити-шоу.

Прежде, напомним, Яббаров встречался с экс-участницей "Дома-2" Марией Кохно за пределами телестройки.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Газпром» в январе на 10,6% сократил экспорт в
Анфиса Чехова сообщила, что будет прибегать к
Главный показатель экономики: Объем торгов
Компания ASUS выпустила новый ноутбук ASUS X570
Эксперты: Характеристики Xiaomi Redmi Note 5 с
DxOMark провел тесты камеры смартфона LG V30
Просмотреть все новости