Марина Джураева сильно скучала по Илье Яббарову и помирилась с ним

Недавно Илья обругал Марину за её нежелание дать ему немного тепла и перестал с ней общаться, после чего блондинка всё осознала и призналась, что у неё чувства к нему. Тогда они быстро помирились, чтобы постараться сохранить отношения уже надолго.Как добавила Джураева, каждый может ошибиться, важно только признать оплошность вовремя, что она и сделала. Кроме того, мудрым оказался и Яббаров, назначивший ей свидание, в ходе которого состоялся душевный разговор и примирение.В данный момент Марина то и дело обещает Илье дарить ему заботу и нежность. При этом белокурая красотка не сомневается в своём успехе на периметре, планируя задержаться подольше на глазах у почитателей ТНТ.Впрочем, зрители, в свою очередь, не очень благосклонны по отношению к Джураевой и Яббарову - многие считают их самой неприятной парой на реалити-шоу.Прежде, напомним, Яббаров встречался с экс-участницей "Дома-2" Марией Кохно за пределами телестройки.