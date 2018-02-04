Марина Джураева сильно скучала по Илье Яббарову и помирилась с ним
Илья Яббаров, который совсем недавно вернулся на "Дом-2", где закрутил роман с Мариной Джураевой, хоть девушка и была несколько холодна к нему первое время, всё-таки добился своего, поэтому теперь молодые люди являются парой.
Недавно Илья обругал Марину за её нежелание дать ему немного тепла и перестал с ней общаться, после чего блондинка всё осознала и призналась, что у неё чувства к нему. Тогда они быстро помирились, чтобы постараться сохранить отношения уже надолго.
Как добавила Джураева, каждый может ошибиться, важно только признать оплошность вовремя, что она и сделала. Кроме того, мудрым оказался и Яббаров, назначивший ей свидание, в ходе которого состоялся душевный разговор и примирение.
В данный момент Марина то и дело обещает Илье дарить ему заботу и нежность. При этом белокурая красотка не сомневается в своём успехе на периметре, планируя задержаться подольше на глазах у почитателей ТНТ.
Впрочем, зрители, в свою очередь, не очень благосклонны по отношению к Джураевой и Яббарову - многие считают их самой неприятной парой на реалити-шоу.
Прежде, напомним, Яббаров встречался с экс-участницей "Дома-2" Марией Кохно за пределами телестройки.
Недавно Илья обругал Марину за её нежелание дать ему немного тепла и перестал с ней общаться, после чего блондинка всё осознала и призналась, что у неё чувства к нему. Тогда они быстро помирились, чтобы постараться сохранить отношения уже надолго.
Как добавила Джураева, каждый может ошибиться, важно только признать оплошность вовремя, что она и сделала. Кроме того, мудрым оказался и Яббаров, назначивший ей свидание, в ходе которого состоялся душевный разговор и примирение.
В данный момент Марина то и дело обещает Илье дарить ему заботу и нежность. При этом белокурая красотка не сомневается в своём успехе на периметре, планируя задержаться подольше на глазах у почитателей ТНТ.
Впрочем, зрители, в свою очередь, не очень благосклонны по отношению к Джураевой и Яббарову - многие считают их самой неприятной парой на реалити-шоу.
Прежде, напомним, Яббаров встречался с экс-участницей "Дома-2" Марией Кохно за пределами телестройки.