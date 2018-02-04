Анджелина Джоли дала разрешение Брэду Питту провести на отдыхе несколько дней с детьми

Анджелину Джоли постоянно замечают в компании своих детей. Недавно с дочками Шайло и Захарой она навестила лагерь беженцев из Сирии, где девчонкам удалось поиграть с однолетками. Далее киноактриса прибыла в Париж на съемки, но первый день пребывания она погуляла с детьми и они посетили Лувр. А вот Брэд Питт в компании своих детей замечен не был вот уже как два года.После разлада в семье с 2016 года Брэд встречается с детьми только в присутствии психолога, назначенного судом. И даже после снятия обвинений, когда бывшая возлюбленная переехала в особняк, который находится возле дома Питта, ему легче не стало. Анджелина не позволяла детям даже ночевать у отца.Но, слава богу, знаменитость изменила свое решение и дала разрешение Брэду Питту, который является их отцом отдохнуть с детьми этой весной несколько дней.Стоит добавить, что знаменитая пара уже в феврале этого года официально расторгнет свой брак. И наконец-то им удалось договориться об опеке их детей: как собственных, так и усыновленных.