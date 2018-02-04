АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Анджелина Джоли дала разрешение Брэду Питту провести на отдыхе несколько дней с детьми
Анджелина Джоли наконец-то изменила свое решение и дала согласие на то, чтобы дети провели с отцом несколько дней на отдыхе этой весной.

Анджелина Джоли дала разрешение Брэду Питту провести на отдыхе несколько дней с детьми


Анджелину Джоли постоянно замечают в компании своих детей. Недавно с дочками Шайло и Захарой она навестила лагерь беженцев из Сирии, где девчонкам удалось поиграть с однолетками. Далее киноактриса прибыла в Париж на съемки, но первый день пребывания она погуляла с детьми и они посетили Лувр. А вот Брэд Питт в компании своих детей замечен не был вот уже как два года.

После разлада в семье с 2016 года Брэд встречается с детьми только в присутствии психолога, назначенного судом. И даже после снятия обвинений, когда бывшая возлюбленная переехала в особняк, который находится возле дома Питта, ему легче не стало. Анджелина не позволяла детям даже ночевать у отца.

Но, слава богу, знаменитость изменила свое решение и дала разрешение Брэду Питту, который является их отцом отдохнуть с детьми этой весной несколько дней.

Стоит добавить, что знаменитая пара уже в феврале этого года официально расторгнет свой брак. И наконец-то им удалось договориться об опеке их детей: как собственных, так и усыновленных.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 06:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Газпром» в январе на 10,6% сократил экспорт в
Анфиса Чехова сообщила, что будет прибегать к
Главный показатель экономики: Объем торгов
Компания ASUS выпустила новый ноутбук ASUS X570
Эксперты: Характеристики Xiaomi Redmi Note 5 с
DxOMark провел тесты камеры смартфона LG V30
Просмотреть все новости