Лера Фрост продолжает пугать фанатов признаками анорексии

Фотографии Леры встревожили поклонников, но сама телезвезда, кажется, совсем не переживает за своё здоровье, то и дело с гордостью позируя на каждом новом фото. Подписчики уже предложили девушке заняться своим организмом и обратиться к врачу, начав нормально питаться немедленно.Прежде Фрост аргументировала свой пугающий внешний вид отсутствием времени. Как сказала девушка, ей приходится много работать, в связи с чем порой приходится пропускать минуты для еды. Кроме того, она занимается в спортзале.Леру худоба совершенно не пугает, да и молодого человека этой красотки, похоже, всё устраивает, а фанатов, как считает знаменитость, слушать не всегда полезно.Впрочем, "таять" на глазах полезно ещё меньше, уверены пользователи Instagram, ежедневно призывающие Фрост остановиться и перестать себя изнурять.Но у Леры не так много времени на склоки, поскольку у неё есть мечта - добиться успеха на ТВ вне "Дома-2", над осуществлением которой пассия Захара Саленко в данный момент работает.