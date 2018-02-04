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Лера Фрост продолжает пугать фанатов признаками анорексии
Бывшая участница "Дома-2" Лера Фрост, которая прежде уже пугала зрителей подозрительной худобой, сделала это снова, разместив в Интернете новые снимки.

Фотографии Леры встревожили поклонников, но сама телезвезда, кажется, совсем не переживает за своё здоровье, то и дело с гордостью позируя на каждом новом фото. Подписчики уже предложили девушке заняться своим организмом и обратиться к врачу, начав нормально питаться немедленно.

Лера Фрост продолжает пугать фанатов признаками анорексии

Прежде Фрост аргументировала свой пугающий внешний вид отсутствием времени. Как сказала девушка, ей приходится много работать, в связи с чем порой приходится пропускать минуты для еды. Кроме того, она занимается в спортзале.

Леру худоба совершенно не пугает, да и молодого человека этой красотки, похоже, всё устраивает, а фанатов, как считает знаменитость, слушать не всегда полезно.

Лера Фрост продолжает пугать фанатов признаками анорексии

Впрочем, "таять" на глазах полезно ещё меньше, уверены пользователи Instagram, ежедневно призывающие Фрост остановиться и перестать себя изнурять.

Но у Леры не так много времени на склоки, поскольку у неё есть мечта - добиться успеха на ТВ вне "Дома-2", над осуществлением которой пассия Захара Саленко в данный момент работает.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:30
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