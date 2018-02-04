Антон Шоки и Екатерина Кауфман могут вернуться на "Дом-2"
В последнее время на "Дом-2" то и дело возвращаются его бывшие участники, так как Александр Гобозов с Ильёй Яббаровым это уже сделали, и теперь зрители ждут появления на периметре Антона Шоки и Екатерины Кауфман.
Как намекнули организаторы, сегодня поклонники проекта яро голосуют именно за возобновление участия на проекте Антона и Екатерины. При этом зрители часто говорят, что представители творения ТНТ не хотят считаться с ними, но доказательств того, что с ними они всё-таки считаются, кажется, хватает.
Что интересно, ни Шоки, ни Кауфман никогда не пользовались большой популярностью в рамках реалити-шоу, поэтому видеть, как за них голосуют фолловеры, весьма странно. Впрочем, у них больше шансов попасть обратно на телестройку, так как им удаётся удерживать лидерство в голосовании.
Зрители предположили, что Кауфман вернётся специально для Яббарова, чтобы попробовать построить с этим парнем любовь. Как известно, некогда девушка была влюблена в него, и теперь у неё может появиться отличный шанс снова попытать своё счастье.
Не совсем, правда, ясно, с кем будет встречаться на периметре Шоки, которого многие считают социально опасным.
Как намекнули организаторы, сегодня поклонники проекта яро голосуют именно за возобновление участия на проекте Антона и Екатерины. При этом зрители часто говорят, что представители творения ТНТ не хотят считаться с ними, но доказательств того, что с ними они всё-таки считаются, кажется, хватает.
Что интересно, ни Шоки, ни Кауфман никогда не пользовались большой популярностью в рамках реалити-шоу, поэтому видеть, как за них голосуют фолловеры, весьма странно. Впрочем, у них больше шансов попасть обратно на телестройку, так как им удаётся удерживать лидерство в голосовании.
Зрители предположили, что Кауфман вернётся специально для Яббарова, чтобы попробовать построить с этим парнем любовь. Как известно, некогда девушка была влюблена в него, и теперь у неё может появиться отличный шанс снова попытать своё счастье.
Не совсем, правда, ясно, с кем будет встречаться на периметре Шоки, которого многие считают социально опасным.