Антон Шоки и Екатерина Кауфман могут вернуться на "Дом-2"

Как намекнули организаторы, сегодня поклонники проекта яро голосуют именно за возобновление участия на проекте Антона и Екатерины. При этом зрители часто говорят, что представители творения ТНТ не хотят считаться с ними, но доказательств того, что с ними они всё-таки считаются, кажется, хватает.Что интересно, ни Шоки, ни Кауфман никогда не пользовались большой популярностью в рамках реалити-шоу, поэтому видеть, как за них голосуют фолловеры, весьма странно. Впрочем, у них больше шансов попасть обратно на телестройку, так как им удаётся удерживать лидерство в голосовании.Зрители предположили, что Кауфман вернётся специально для Яббарова, чтобы попробовать построить с этим парнем любовь. Как известно, некогда девушка была влюблена в него, и теперь у неё может появиться отличный шанс снова попытать своё счастье.Не совсем, правда, ясно, с кем будет встречаться на периметре Шоки, которого многие считают социально опасным.