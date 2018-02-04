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Специалисты рассказали, какие продукты питания могут быть опасными для здоровья
Эксперты в области диетологии решили рассказать о том, какие продукты питания могут нанести вред здоровью человека. Некоторые компоненты вредной пищи способны привести к ожирению или даже к заболеваниям онкологического характера.

Специалисты рассказали, какие продукты питания могут быть опасными для здоровья


В первую очередь специалисты выделили соль. Пища, в которой имеется большое количество соли очень вредна для человека, поскольку она способна привести к проблемам сердечно-сосудистого характера, а также к нарушениям в обменных процессах костной ткани. Это в будущем грозит человеку, инфарктом, инсультом или остеопорозом.

Также не обошли эксперты стороной и сахар. Сообщается, что этот компонент в избытке находится в различных напитках и готовых продуктах питания. Кроме сахара и соли стоит еще побаиваться трансжиров, которых довольно много в тортах, булочках или в других продуктах готовой выпечки. Частое употребление этого компонента в пищу может привести к тем же сердечно-сосудистым проблемам.
Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:30
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