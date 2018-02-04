Экс-участница "Дома-2" Елена Бушина готова стать многодетной матерью

Елена заявила, что мечтает стать многодетной матерью, поскольку понимает, что обстановка в её жизни для этого представляется ей весьма благоприятной.При этом экс-участница проекта ТНТ испытывает сильное волнение за своих отпрысков, в связи с чем понимает, что придётся беспокоиться ещё сильнее, если она родит снова. На эту тему телезвезда пообщалась с подписчиками, пожелав услышать от них какие-нибудь советы по данному поводу.Елена написала, что не собирается рожать третьего ребёнка, хоть и мечтает об этом, пока не выработает в своей психике небольшой "пофигизм", который должен помочь женщине перестать так сильно бояться за своих детей.Бушина завидует многодетным матерям, называя их самыми счастливыми. Впрочем, и себя счастливой знаменитость тоже считает.Елена жената на Мите Железняке уже восемь лет. У супругов подрастают сын Марк и дочка Лаура. По словам Бушиной, между ней и мужем почти не бывает конфликтов, но если они и происходят, то она готова первой просить о примирении.