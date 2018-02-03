Apple предлагает купить использованные ранее iPhone 7 и 7 Plus

Американцам предложено сэкономить, примерно 50 - 80 долларов, при покупке гаджета, попавшего под процедуры восстановления. Конечная сумма будет зависеть от объема встроенной памяти, а так же цвета корпуса. В сообщениях отмечается, что версии устройств, предлагаемых к покупке, оборудованы памятью от 32 до 256 гигабайт. Относительно вариантов расцветок корпусов, предлагаются следующие: черный, серый, розовый, золотой, а также серебряный.Распространение восстановленных версий iPhone, не отличается от реализации новых, здесь та же комплектация аксессуарами, документацией и коробками от прежних пользователей. К тому же, подобная покупка сопровождается официальной гарантией от производителя, которая полностью соответствует условиям покупки нового гаджета.