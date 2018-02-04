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В Сети появились снимки смартфона Archos Core 57S
В Сети появились подробные технические характеристики, а также снимки нового смартфона Archos Core 57S. Стоимость устройства должна составить 100 евро.

В Сети появились снимки смартфона Archos Core 57S


Девайс получил 5,7-дюймовую IPS-матрицу с соотношением сторон 18:9. В основе аппаратного обеспечения лежит процессор Spreadtrum SC9832A с четырьмя ядрами. За графику будет отвечать чип Mali-400. Объем памяти ОЗУ составит 1 гигабайт. Также производитель предлагает 16 Гб встроенной памяти.

Работать новинка будет под управлением операционной системы система Android 7.0 Nougat. Внутри устройства имеются такие модемы как Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.0 (LE). Емкость аккумуляторной батареи будет на уровне 2,5 тысяч мАч.

Официальную презентацию смартфона Archos Core 57S стоит ждать в рамках выставки Mobile World Congress 2018. Напомним, что мероприятие должно пройти в Барселоне в период с 26 февраля по 1 марта.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:45
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