В Сети появились снимки смартфона Archos Core 57S

Девайс получил 5,7-дюймовую IPS-матрицу с соотношением сторон 18:9. В основе аппаратного обеспечения лежит процессор Spreadtrum SC9832A с четырьмя ядрами. За графику будет отвечать чип Mali-400. Объем памяти ОЗУ составит 1 гигабайт. Также производитель предлагает 16 Гб встроенной памяти.Работать новинка будет под управлением операционной системы система Android 7.0 Nougat. Внутри устройства имеются такие модемы как Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.0 (LE). Емкость аккумуляторной батареи будет на уровне 2,5 тысяч мАч.Официальную презентацию смартфона Archos Core 57S стоит ждать в рамках выставки Mobile World Congress 2018. Напомним, что мероприятие должно пройти в Барселоне в период с 26 февраля по 1 марта.