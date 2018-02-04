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Зрители не могут понять, кто теперь будет вести "Дом-2" на Сейшельских островах
Звезда "Дома-2" Ксения Бородина, которая какое-то время пребывала в командировке на Сейшельских островах, вернулась на Поляну, оставив пустым место ведущей на "Острове любви", поэтому теперь зрители не могут понять, кто собирается её заменить.

Большинство фолловеров, которые давно и пристально следят за событиями на телестройке, предполагают, что новой ведущей в Африке станет Марина Африкантова, поскольку именно эта участница отправилась туда со своим молодым человеком Романом Капаклы. При этом некоторые люди не верят, что дочке Татьяны Владимировны доверят данный пост на реалити-шоу, хоть блондинка и имеет уже опыт ведущей.

Зрители не могут понять, кто теперь будет вести "Дом-2" на Сейшельских островах

Ефременкова, как известно, недавно вернулась с архипелага, в связи с чем эта особа тоже не станет заменять Бородину. Это мог бы сделать Влад Кадони, но он по-прежнему жалуется на здоровье и говорит, что не сможет перенести сильную жару, поэтому парень также отпадает.

Иными словами, остаётся только Африкантова, или Ольга Орлова. Впрочем, слухов о том, что певица летит из Москвы на точку, в средствах массовой информации замечено не было.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:00
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