Сегодня исполнилось 52 года с момента первой мягкой посадки на Луну

Стоит отметить, что полет к Луне длился на протяжении четырех дней. Во время миссии советские ученые даже проводили ручную корректировку траектории полета «Луна-9». За 48 секунд до посадки на спутник на борту аппарата сработал датчик, который отделил два отсека и включил установки для накачки баллонов-амортизаторов.Таким образом, уже на высоте в 260 метров был отключен двигатель, а процесс посадки также поддерживался парашютами. Скорость перед прилунением упала с 2600 м/с до 3-4 м/с. Посадочная станция высадилась на поверхности территории лунного моря Океан Бурь. Данные с аппарата ученые получали в течение восьми часов. В этот период на Землю было отправлено множество интересных снимков лунной поверхности.