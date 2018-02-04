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Сегодня исполнилось 52 года с момента первой мягкой посадки на Луну
Сегодня отмечается 52-я годовщина со дня первой мягкой посадки на Луну. Так в 1966 году советский аппарат «Луна-9» выполнил сложную задачу и предоставил ученым панорамные снимки поверхности спутника Земли.

Сегодня исполнилось 52 года с момента первой мягкой посадки на Луну


Стоит отметить, что полет к Луне длился на протяжении четырех дней. Во время миссии советские ученые даже проводили ручную корректировку траектории полета «Луна-9». За 48 секунд до посадки на спутник на борту аппарата сработал датчик, который отделил два отсека и включил установки для накачки баллонов-амортизаторов.

Таким образом, уже на высоте в 260 метров был отключен двигатель, а процесс посадки также поддерживался парашютами. Скорость перед прилунением упала с 2600 м/с до 3-4 м/с. Посадочная станция высадилась на поверхности территории лунного моря Океан Бурь. Данные с аппарата ученые получали в течение восьми часов. В этот период на Землю было отправлено множество интересных снимков лунной поверхности.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:40
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