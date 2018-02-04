Пользователи жалуются на головные боли от беспроводных наушников Apple

Есть сообщения от профильного ресурса - iDrop News, так же свидетельствующие, что после прослушивания музыки с применением гарнитуры от компании Apple, пользователи испытывают не приятные ощущения, вплоть до головной боли. Еще в прошлом году отмечено появление первых жалоб, которые участились в начале 2018 года.По рассказу одного из пользователей, после использования гарнитуры от Apple, стали чаще проявляться головные боли, особенно в височной области. Если ранее он пользовался гарнитурами других фирм, то подобных проблем не было. Появление такой информации, заставило и других многие обладателей наушников Apple рассказать о своих похожих проблемах.Из сообщений следует, что смысла терпеть такие неудобства нет и устройства должны возвращаться производителю. Некоторые уверены, что это следствие влияния присутствующей технологии Bluetooth. Упоминаются и слова ученых, которые давно выражают опасения и просят как можно меньше использовать наушники. Не исключается даже наступление глухоты, а не только провоцирование головных болей.