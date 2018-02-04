АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Пользователи жалуются на головные боли от беспроводных наушников Apple
От многих обладателей наушников Apple поступают жалобы на ощущение сильных болей в висках, после использования устройства для прослушивания музыки. Причем подобные проблемы не наблюдаются до использования фирменной гарнитуры.

Есть сообщения от профильного ресурса - iDrop News, так же свидетельствующие, что после прослушивания музыки с применением гарнитуры от компании Apple, пользователи испытывают не приятные ощущения, вплоть до головной боли. Еще в прошлом году отмечено появление первых жалоб, которые участились в начале 2018 года.
Пользователи жалуются на головные боли от беспроводных наушников Apple


По рассказу одного из пользователей, после использования гарнитуры от Apple, стали чаще проявляться головные боли, особенно в височной области. Если ранее он пользовался гарнитурами других фирм, то подобных проблем не было. Появление такой информации, заставило и других многие обладателей наушников Apple рассказать о своих похожих проблемах.

Из сообщений следует, что смысла терпеть такие неудобства нет и устройства должны возвращаться производителю. Некоторые уверены, что это следствие влияния присутствующей технологии Bluetooth. Упоминаются и слова ученых, которые давно выражают опасения и просят как можно меньше использовать наушники. Не исключается даже наступление глухоты, а не только провоцирование головных болей.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Газпром» в январе на 10,6% сократил экспорт в
Анфиса Чехова сообщила, что будет прибегать к
Главный показатель экономики: Объем торгов
Компания ASUS выпустила новый ноутбук ASUS X570
Эксперты: Характеристики Xiaomi Redmi Note 5 с
DxOMark провел тесты камеры смартфона LG V30
Просмотреть все новости