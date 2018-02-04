Компания Skagen запустила в продажу смарт-часы Skagen Falster

В основе устройства лежит процессор Snapdragon Wear 2100. Также имеется AMOLED-экран с диагональю в 1,4 дюйма. Корпус выполнен на основе стандарта защиты IP67. В качестве операционной системы представлена Android Wear 2.0, в которую также интегрирован голосовой ассистент Google Assistant. Помимо этого в устройстве есть модем Bluetooth, протокол связи которого позволяет подключаться к смартфонам Android и iOS. В автономном режиме девайс способен продержаться сутки.Часы Skagen Falster предлагаются в двух вариациях – с кожаным и железным ремешком. К ним же предоставляется специальное зарядное устройство, с помощью которого можно заряжать девайс беспроводным способом.