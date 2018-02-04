АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Компания Skagen запустила в продажу смарт-часы Skagen Falster
Компания Skagen представила свои первые смарт-часы Skagen Falster. Стоимость датского девайса находится в районе 275-295 долларов в зависимости от выбранной комплектации.

Компания Skagen запустила в продажу смарт-часы Skagen Falster


В основе устройства лежит процессор Snapdragon Wear 2100. Также имеется AMOLED-экран с диагональю в 1,4 дюйма. Корпус выполнен на основе стандарта защиты IP67. В качестве операционной системы представлена Android Wear 2.0, в которую также интегрирован голосовой ассистент Google Assistant. Помимо этого в устройстве есть модем Bluetooth, протокол связи которого позволяет подключаться к смартфонам Android и iOS. В автономном режиме девайс способен продержаться сутки.

Часы Skagen Falster предлагаются в двух вариациях – с кожаным и железным ремешком. К ним же предоставляется специальное зарядное устройство, с помощью которого можно заряжать девайс беспроводным способом.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Газпром» в январе на 10,6% сократил экспорт в
Анфиса Чехова сообщила, что будет прибегать к
Главный показатель экономики: Объем торгов
Компания ASUS выпустила новый ноутбук ASUS X570
Эксперты: Характеристики Xiaomi Redmi Note 5 с
DxOMark провел тесты камеры смартфона LG V30
Просмотреть все новости