Ученые выяснили возраст пика сексуального удовольствия

По традиции опрос Single Singles in America проходит в стране каждый год. В этом году исследователи узнали, в каком возрасте человек получает наивысшее удовольствие от сексуальных утех. Оказалось, что в свои 64 года большинство женщин испытывают пик сексуального наслаждения. То же самое можно сказать о 66-летних мужчинах.Отмечается, что опрашивались 5 000 людей, в том числе и не имеющих супружеской пары.