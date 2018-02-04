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Ученые выяснили возраст пика сексуального удовольствия
Эксперты из университета Индианы уже в этом году провели традиционный опрос и выяснили, на какой возраст приходится вершина сексуального удовольствия.
Ученые выяснили возраст пика сексуального удовольствия


По традиции опрос Single Singles in America проходит в стране каждый год. В этом году исследователи узнали, в каком возрасте человек получает наивысшее удовольствие от сексуальных утех. Оказалось, что в свои 64 года большинство женщин испытывают пик сексуального наслаждения. То же самое можно сказать о 66-летних мужчинах.

Отмечается, что опрашивались 5 000 людей, в том числе и не имеющих супружеской пары.
Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 08:00
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