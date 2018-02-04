АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Кадзуо Хираи принял решение оставить пост гендиректора Sony
Кадзуо «Каз» Хираи покидает свой пост генерального директор и президента Sony Corporation. О таком решении и объявленной дате ухода - 1 апреля, информирует пресс-служба Sony.

На протяжении 6 лет, с 2012 года, Хираи возглавлял Sony. Объявление о своем уходе прозвучало в ходе конференции Sony Corporation, традиционно проводимой ежеквартально. Отдельно подчеркнуто, что на подобное решение никто не повлиял и принято оно самостоятельно, исходя из причин личного характера. Постоянные командировки и напряженный режим утомительны, и пора больше времени проводить со своей семьей.
Кадзуо Хираи принял решение оставить пост гендиректора Sony


Хираи уже назначил приемника, им назначен Кеничиро Йосида, занимающий сейчас должность в корпорации главного финансового директора. Кадзуо уверен, что господин Есида решителен и умеет найти стратегический подход в достижении поставленных целей. Не мало важна и способность смотреть на реальные вещи глобально.

Хираи не покидает стены организации известного производителя электроники, в Sony он займет пост председателя, участвующего в развитии направления развлекательных отделов.
Экономика / Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Газпром» в январе на 10,6% сократил экспорт в
Анфиса Чехова сообщила, что будет прибегать к
Главный показатель экономики: Объем торгов
Компания ASUS выпустила новый ноутбук ASUS X570
Эксперты: Характеристики Xiaomi Redmi Note 5 с
DxOMark провел тесты камеры смартфона LG V30
Просмотреть все новости