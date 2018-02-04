Кадзуо Хираи принял решение оставить пост гендиректора Sony

На протяжении 6 лет, с 2012 года, Хираи возглавлял Sony. Объявление о своем уходе прозвучало в ходе конференции Sony Corporation, традиционно проводимой ежеквартально. Отдельно подчеркнуто, что на подобное решение никто не повлиял и принято оно самостоятельно, исходя из причин личного характера. Постоянные командировки и напряженный режим утомительны, и пора больше времени проводить со своей семьей.Хираи уже назначил приемника, им назначен Кеничиро Йосида, занимающий сейчас должность в корпорации главного финансового директора. Кадзуо уверен, что господин Есида решителен и умеет найти стратегический подход в достижении поставленных целей. Не мало важна и способность смотреть на реальные вещи глобально.Хираи не покидает стены организации известного производителя электроники, в Sony он займет пост председателя, участвующего в развитии направления развлекательных отделов.