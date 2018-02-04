Кадзуо Хираи принял решение оставить пост гендиректора Sony
Кадзуо «Каз» Хираи покидает свой пост генерального директор и президента Sony Corporation. О таком решении и объявленной дате ухода - 1 апреля, информирует пресс-служба Sony.
На протяжении 6 лет, с 2012 года, Хираи возглавлял Sony. Объявление о своем уходе прозвучало в ходе конференции Sony Corporation, традиционно проводимой ежеквартально. Отдельно подчеркнуто, что на подобное решение никто не повлиял и принято оно самостоятельно, исходя из причин личного характера. Постоянные командировки и напряженный режим утомительны, и пора больше времени проводить со своей семьей.
Хираи уже назначил приемника, им назначен Кеничиро Йосида, занимающий сейчас должность в корпорации главного финансового директора. Кадзуо уверен, что господин Есида решителен и умеет найти стратегический подход в достижении поставленных целей. Не мало важна и способность смотреть на реальные вещи глобально.
Хираи не покидает стены организации известного производителя электроники, в Sony он займет пост председателя, участвующего в развитии направления развлекательных отделов.
На протяжении 6 лет, с 2012 года, Хираи возглавлял Sony. Объявление о своем уходе прозвучало в ходе конференции Sony Corporation, традиционно проводимой ежеквартально. Отдельно подчеркнуто, что на подобное решение никто не повлиял и принято оно самостоятельно, исходя из причин личного характера. Постоянные командировки и напряженный режим утомительны, и пора больше времени проводить со своей семьей.
Хираи уже назначил приемника, им назначен Кеничиро Йосида, занимающий сейчас должность в корпорации главного финансового директора. Кадзуо уверен, что господин Есида решителен и умеет найти стратегический подход в достижении поставленных целей. Не мало важна и способность смотреть на реальные вещи глобально.
Хираи не покидает стены организации известного производителя электроники, в Sony он займет пост председателя, участвующего в развитии направления развлекательных отделов.
Экономика / Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:30