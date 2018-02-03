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Карина Пронина не сомневается, что Давид Анташвили социально опасен
Участница "Дома-2" Карина Пронина, которая продолжает конфликтовать с Давидом Анташвили, заявила, что этот молодой человек кажется ей социально опасным.

Не секрет, что не так давно в соц-сети появилось видео, где Давид набросился на Карину, бросил в неё бутылку, а потом стал поливать дорогое платье девушки из шланга. При этом Пронина несколько раз попросила его не делать этого, но парень словно бы и не слышал её.

Карина Пронина не сомневается, что Давид Анташвили социально опасен

По словам Прониной, Анташвили постоянно поднимает руку на девушек и ведёт себя не по-мужски, в связи с чем с ним не только неприятно, но и опасно общаться. Сам Давид, конечно, так не считает, уверяя, что Карина получает за дело, а он справедлив настолько, насколько это вообще возможно.

В данный момент Карине страшно находиться на периметре рядом с Давидом, так как ей всегда кажется, что этот человек может сделать с ней что-то очень плохое. Кроме того, Прониной обидно, что защищать себя ей приходится самой, поскольку возлюбленного у этой участницы сейчас нет.

Карина призналась, что очень хотела бы, чтобы какой-то парень проучил Давида за его злодейства, отомстив таким образом за вред, который он ей причинил.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 20:48
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