Карина Пронина не сомневается, что Давид Анташвили социально опасен

Не секрет, что не так давно в соц-сети появилось видео, где Давид набросился на Карину, бросил в неё бутылку, а потом стал поливать дорогое платье девушки из шланга. При этом Пронина несколько раз попросила его не делать этого, но парень словно бы и не слышал её.По словам Прониной, Анташвили постоянно поднимает руку на девушек и ведёт себя не по-мужски, в связи с чем с ним не только неприятно, но и опасно общаться. Сам Давид, конечно, так не считает, уверяя, что Карина получает за дело, а он справедлив настолько, насколько это вообще возможно.В данный момент Карине страшно находиться на периметре рядом с Давидом, так как ей всегда кажется, что этот человек может сделать с ней что-то очень плохое. Кроме того, Прониной обидно, что защищать себя ей приходится самой, поскольку возлюбленного у этой участницы сейчас нет.Карина призналась, что очень хотела бы, чтобы какой-то парень проучил Давида за его злодейства, отомстив таким образом за вред, который он ей причинил.