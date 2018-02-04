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Фанаты не узнали Кэмерон Диас без макияжа
Папарацци удалось увидеть Кэмерон Диас на парковке. Актриса, заметила слежку, при этом была этому не рада.

Фанаты не узнали Кэмерон Диас без макияжа

Недавно папарацци сфотографировали актрису в Беверли Хиллз. Кэмерон направлялась к своей машине, которая стояла на парковке. Для повседневного образа артистка выбрала белую футболку, сверху которой надела рубашку и джинсы. Диас была без макияжа, при этом выглядела очень уставшей.

Поклонники на свежих снимках звезду узнали не сразу. Некоторые предположили, что у знаменитости на лице видна усталость из-за детей, которых она усыновила. Диас стала матерью в конце прошедшего года. Стоит напомнить, что актриса вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. Пара познакомилась на баскетбольном матче в 2004 году, но их роман закрутился только спустя десять лет. В 2015 году в начале января Кэмерон и музыкант коллектива Good Charlotte расписались в Лос-Анджелесе.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:00
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