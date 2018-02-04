Фанаты не узнали Кэмерон Диас без макияжа

Недавно папарацци сфотографировали актрису в Беверли Хиллз. Кэмерон направлялась к своей машине, которая стояла на парковке. Для повседневного образа артистка выбрала белую футболку, сверху которой надела рубашку и джинсы. Диас была без макияжа, при этом выглядела очень уставшей.Поклонники на свежих снимках звезду узнали не сразу. Некоторые предположили, что у знаменитости на лице видна усталость из-за детей, которых она усыновила. Диас стала матерью в конце прошедшего года. Стоит напомнить, что актриса вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. Пара познакомилась на баскетбольном матче в 2004 году, но их роман закрутился только спустя десять лет. В 2015 году в начале января Кэмерон и музыкант коллектива Good Charlotte расписались в Лос-Анджелесе.