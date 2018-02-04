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Колонка HomePod от Apple не будет работать с Android-смартфонами
Представители компании Apple, которые занимались разработкой устройства HomePod, сообщили о том, что гаджет не будет поддерживать работу с Android-смартфонами. Таким образом, к ней смогут подключаться только устройства с операционной системой iOS.

Колонка HomePod от Apple не будет работать с Android-смартфонами


Так в официальном обращении компании Apple было указано, что к умному гаджету можно подключиться только через iPhone, iPad и другие устройства, относящиеся к семейству Apple. С девайсами, которые функционируют на базе ОС Android, колонку подключить будет невозможно.

Стоит напомнить, что ранее подобное уже было, только с первыми моделями iPhone. Тогда вопрос касался передачи данных через Bluetooth. Разработчики «яблочной» корпорации внедрили такой протокол связи, что он не позволял соединяться с семействами устройств, работающими на основе других операционных систем.

Подобная новость очень сильно расстроила Android –пользователей, которые используют сервис Apple Music.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:30
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