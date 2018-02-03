Анна Седокова с букетом красных роз поведала о новом возлюбленном

Седокова продемонстрировала поклонникам публикацию, на которой сексуально смотрит в объектив камеры, прижимая к своей груди роскошный букет роз. Фото сделано на фоне окна, за которым видна сгустившаяся над городом ночь. Многодетная мама в комментарии к посту поведала, что любимый сделал ей подарок, так как услышал в её голосе нотки грусти. Анна сказала, что в её жизни были тонны цветов, однако этот букет для неё особенный.Публикация Седоковой в течение пяти часов сумела собрать более 100 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 400 комментариев от многочисленных подписчиков звезды. Некоторые фолловеры шутили, что если в жизни Анны повеяло любовь, то значит, очень скоро певица родит четвертого ребенка.