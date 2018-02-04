Компания Xiaomi снова попала в пятерку лучших производителей смартфонов
Сообщается, что китайская компания Xiaomi снова попала в пятерку лучших поставщиков-производителей смартфонов. По данным специалистов, это произошло вследствие глобального уменьшения рынка мобильных девайсов в прошлом году.
Аналитики из International Data Corporation (IDC ) отмечают, что в прошлом году количество поставок смартфонов на рынке снизился до 1,47 млрд. экземпляров. Несмотря на это, сотрудники Strategy Analytics наоборот отмечают рост рынка мобильных устройств на 1%. Аналитики IDC считают, что снижение глобальных поставок смартфонов в прошлом году было вызвано тем, что пользователи в Китае и США не стали переходить на более новые модели флагманов. Стоит отметить, что рынки вышеуказанных стран входят в тройку самых крупных рынков смартфонов в мире.
Что касается списка производителей, то в прошлом году Apple обогнала Samsung по количеству поставок. Компания Xiaomi опередила Vivo, поскольку объем смартфонов, поставляемых на рынок с ее стороны, вырос до 92,4 млн. единиц. Huawei и OPPO оказались перед Xiaomi.
Аналитики из International Data Corporation (IDC ) отмечают, что в прошлом году количество поставок смартфонов на рынке снизился до 1,47 млрд. экземпляров. Несмотря на это, сотрудники Strategy Analytics наоборот отмечают рост рынка мобильных устройств на 1%. Аналитики IDC считают, что снижение глобальных поставок смартфонов в прошлом году было вызвано тем, что пользователи в Китае и США не стали переходить на более новые модели флагманов. Стоит отметить, что рынки вышеуказанных стран входят в тройку самых крупных рынков смартфонов в мире.
Что касается списка производителей, то в прошлом году Apple обогнала Samsung по количеству поставок. Компания Xiaomi опередила Vivo, поскольку объем смартфонов, поставляемых на рынок с ее стороны, вырос до 92,4 млн. единиц. Huawei и OPPO оказались перед Xiaomi.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 00:00