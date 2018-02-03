Арая Чобаняна, который вытер зеркало котом, выгнали из "Дома-2"

Как теперь известно, организаторам не понравилось, что молодой человек вытер зеркало котом Барсуком, который соседствует с участницами телестройки. Мужчина, конечно, уже заявил, что не хотел ничего плохого и просто играл с животным, но представители реалити-шоу посчитали такое поведение аморальным.В соц-сетях теперь тоже то и дело говорят, что хвалить Чобаняна за такой юмор нельзя. Впрочем, фолловеры не думают, что парня стоило выгонять из-за такого поступка, ведь некоторые участники бьют своих коллег по периметру, после чего не отправляются за его пределы. К слову, многие уверены, что драки происходят по указке самих организаторов, а с котом Арай порезвился по собственной воле.В последнее время Чобанян строил отношения на "Острове любви" с Александрой Шевой, после чего отправился в отпуск, как и его вторая половинка, потом вернулся и испортил коту настроение.Арай же клянётся, что любит животных и разозлён комментариями подписчиков, называющих его живодёром.