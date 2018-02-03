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Арая Чобаняна, который вытер зеркало котом, выгнали из "Дома-2"
Арай Чобанян, который совсем недавно говорил о своём возможном участии в свадебном конкурсе проекта "Дом-2", неожиданно оказался за воротами за жестокое обращение с животными.

Как теперь известно, организаторам не понравилось, что молодой человек вытер зеркало котом Барсуком, который соседствует с участницами телестройки. Мужчина, конечно, уже заявил, что не хотел ничего плохого и просто играл с животным, но представители реалити-шоу посчитали такое поведение аморальным.

Арая Чобаняна, который вытер зеркало котом, выгнали из "Дома-2"

В соц-сетях теперь тоже то и дело говорят, что хвалить Чобаняна за такой юмор нельзя. Впрочем, фолловеры не думают, что парня стоило выгонять из-за такого поступка, ведь некоторые участники бьют своих коллег по периметру, после чего не отправляются за его пределы. К слову, многие уверены, что драки происходят по указке самих организаторов, а с котом Арай порезвился по собственной воле.

Арая Чобаняна, который вытер зеркало котом, выгнали из "Дома-2"

В последнее время Чобанян строил отношения на "Острове любви" с Александрой Шевой, после чего отправился в отпуск, как и его вторая половинка, потом вернулся и испортил коту настроение.

Арай же клянётся, что любит животных и разозлён комментариями подписчиков, называющих его живодёром.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Вчера, 20:28
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