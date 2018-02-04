Владельцы Microsoft Surface Pro 4 «лечат» планшет с помощью заморозки

С недостатком столкнулись примерно 1 600 пользователей. Он затронул около 1 процента всех устройств. Согласно мнению специалистов, изъян имеется не в ПО Surface Pro 4. Он связан с перегревом устройства. У большинства планшетов истек уже гарантийный срок. Вследствие этого пользователи отыскали народный метод вылечить свой гаджет. Для избавления мерцания экрана, пользователи Surface Pro 4 модель помещают в морозильную камеру.Один из владельцев устройства после десятиминутной его заморозки отметил, что избавил от изъяна планшет примерно на полчаса. Но такой способ может стать причиной других поломок аппарата. Сейчас компанией Microsoft изучаются возможности устранения проблемы.