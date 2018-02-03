Модель Ирина Шейк снялась топлес в лосинах и накидке из перьев
Модель Ирина Шейк предстала перед зрителями топлес в разноцветных лосинах и цветастой накидке из перьев, прикрыв свою грудь руками.
Молодая мама и модель Ирина Шейк не так давно прилетела в Лос-Анджелес. Модель несколько месяцев была занята работой, и наконец, у нее появилось время для своей семьи.
Журналисты уже успели знаменитость сфотографировать на прогулке с дочкой и во время посещения с Брэдли Купером центра планирования беременности, что моментально вызвало слухи об очередном пополнении в их семье. А внимательные зрители смогли разглядеть округлившийся живот у Ирины.
Судя по последним снимкам модели, все это сплошные слухи. Шейк приняла участие в одной из фотосессий, на которой предстала перед читателями в смелом образе. На снимках красотка позирует в цветастых лосинах и в накидке из перьев. Модель предстала топлес, прикрыв грудь руками. Завершают задуманный образ фиолетовый тюрбан и яркий макияж.
Стоит напомнить, что весной прошлого года у Шейк родился ребенок, но спустя несколько месяцев она продемонстрировала свою стройную фигуру в купальном костюме.
Пользователям очень понравился новый образ, и они осыпали модель множественными комплиментами.
Молодая мама и модель Ирина Шейк не так давно прилетела в Лос-Анджелес. Модель несколько месяцев была занята работой, и наконец, у нее появилось время для своей семьи.
Журналисты уже успели знаменитость сфотографировать на прогулке с дочкой и во время посещения с Брэдли Купером центра планирования беременности, что моментально вызвало слухи об очередном пополнении в их семье. А внимательные зрители смогли разглядеть округлившийся живот у Ирины.
Судя по последним снимкам модели, все это сплошные слухи. Шейк приняла участие в одной из фотосессий, на которой предстала перед читателями в смелом образе. На снимках красотка позирует в цветастых лосинах и в накидке из перьев. Модель предстала топлес, прикрыв грудь руками. Завершают задуманный образ фиолетовый тюрбан и яркий макияж.
Стоит напомнить, что весной прошлого года у Шейк родился ребенок, но спустя несколько месяцев она продемонстрировала свою стройную фигуру в купальном костюме.
Пользователям очень понравился новый образ, и они осыпали модель множественными комплиментами.