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Модель Ирина Шейк снялась топлес в лосинах и накидке из перьев
Модель Ирина Шейк предстала перед зрителями топлес в разноцветных лосинах и цветастой накидке из перьев, прикрыв свою грудь руками.

Модель Ирина Шейк снялась топлес в лосинах и накидке из перьев


Молодая мама и модель Ирина Шейк не так давно прилетела в Лос-Анджелес. Модель несколько месяцев была занята работой, и наконец, у нее появилось время для своей семьи.

Журналисты уже успели знаменитость сфотографировать на прогулке с дочкой и во время посещения с Брэдли Купером центра планирования беременности, что моментально вызвало слухи об очередном пополнении в их семье. А внимательные зрители смогли разглядеть округлившийся живот у Ирины.

Судя по последним снимкам модели, все это сплошные слухи. Шейк приняла участие в одной из фотосессий, на которой предстала перед читателями в смелом образе. На снимках красотка позирует в цветастых лосинах и в накидке из перьев. Модель предстала топлес, прикрыв грудь руками. Завершают задуманный образ фиолетовый тюрбан и яркий макияж.

Стоит напомнить, что весной прошлого года у Шейк родился ребенок, но спустя несколько месяцев она продемонстрировала свою стройную фигуру в купальном костюме.

Пользователям очень понравился новый образ, и они осыпали модель множественными комплиментами.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:06
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