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Модель Светлана Бондарчук завязалась в «смертельный узел»
Светлана Бондарчук, являющаяся знаменитой российской моделью, всерьез увлеклась йогой. Девушка периодически выкладывает в рамках Instagram фото с новыми позами.

Модель Светлана Бондарчук завязалась в «смертельный узел»

Светлана Бондарчук в своём микроблоге Instagram систематически обнародует фото, на которых запечатлены позы из йоги, которые освоила модель. Девушка также демонстрирует фолловерам, в какой она сейчас замечательной форме. Но последнюю публикацию с оставленной подписью «Развяжите меня», поклонники сравнили с игрой Твистер, а не с занятиями йогой.

Модель Светлана Бондарчук завязалась в «смертельный узел»

Некоторые фанаты восхитились гибкостью Бондарчук. Другие поклонники предположили, что редактор издания Hello! ни как не может «развязаться» после пятницы. Внимательные фолловеры абстрагировались от позы Светланы и начали разглядывать её педикюр, а также коврик для занятий йогой. Публикация модели в течение пяти часов сумела собрать свыше пяти тысяч отметок «Мне нравится» и около пятидесяти комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
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