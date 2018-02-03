Модель Светлана Бондарчук завязалась в «смертельный узел»

Светлана Бондарчук в своём микроблоге Instagram систематически обнародует фото, на которых запечатлены позы из йоги, которые освоила модель. Девушка также демонстрирует фолловерам, в какой она сейчас замечательной форме. Но последнюю публикацию с оставленной подписью «Развяжите меня», поклонники сравнили с игрой Твистер, а не с занятиями йогой.Некоторые фанаты восхитились гибкостью Бондарчук. Другие поклонники предположили, что редактор издания Hello! ни как не может «развязаться» после пятницы. Внимательные фолловеры абстрагировались от позы Светланы и начали разглядывать её педикюр, а также коврик для занятий йогой. Публикация модели в течение пяти часов сумела собрать свыше пяти тысяч отметок «Мне нравится» и около пятидесяти комментариев.