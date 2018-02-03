Гейб Ньюэлл опроверг информацию про покупку Valve компанией
В интернете появились данные, что американская развивающаяся корпорация Microsoft планирует приобрести студию Valve, которая разрабатывает компьютерные игры.
Гейб Ньюэлл, являющийся основателем Valve, назвал данную информацию не соответствующей действительности. Ожидалось, что Microsoft приобретёт кроме вышеуказанной студии, корейскую компанию Bluehole, а также EA. Технологическим гигантом объявлено касательно намерения завладеть организацией, занимающейся созданием облачных сервисов. Экспертами не исключается также возможность приобретения студии Valve. В интернете пользователи активно обсуждали эту тему. Юзер на открытом форуме, посвященном передовым технологиям, опубликовал скришот собственной переписки непосредственно с Гейбом Ньюэллом.
Раньше глава Valve не слышал про то, что Microsoft планирует завладеть его компанией. Ньюэлл назвал слова про эту торговую сделку сильно преувеличенными.
Гейб Ньюэлл, являющийся основателем Valve, назвал данную информацию не соответствующей действительности. Ожидалось, что Microsoft приобретёт кроме вышеуказанной студии, корейскую компанию Bluehole, а также EA. Технологическим гигантом объявлено касательно намерения завладеть организацией, занимающейся созданием облачных сервисов. Экспертами не исключается также возможность приобретения студии Valve. В интернете пользователи активно обсуждали эту тему. Юзер на открытом форуме, посвященном передовым технологиям, опубликовал скришот собственной переписки непосредственно с Гейбом Ньюэллом.
Раньше глава Valve не слышал про то, что Microsoft планирует завладеть его компанией. Ньюэлл назвал слова про эту торговую сделку сильно преувеличенными.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:50