Гейб Ньюэлл опроверг информацию про покупку Valve компанией

Гейб Ньюэлл, являющийся основателем Valve, назвал данную информацию не соответствующей действительности. Ожидалось, что Microsoft приобретёт кроме вышеуказанной студии, корейскую компанию Bluehole, а также EA. Технологическим гигантом объявлено касательно намерения завладеть организацией, занимающейся созданием облачных сервисов. Экспертами не исключается также возможность приобретения студии Valve. В интернете пользователи активно обсуждали эту тему. Юзер на открытом форуме, посвященном передовым технологиям, опубликовал скришот собственной переписки непосредственно с Гейбом Ньюэллом.Раньше глава Valve не слышал про то, что Microsoft планирует завладеть его компанией. Ньюэлл назвал слова про эту торговую сделку сильно преувеличенными.