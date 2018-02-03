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Диана Шурыгина опубликовала снимок, как пытается что-то приготовить на кухне
На личной страничке Дианы Шурыгиной появился фотоснимок с кухни, на которой девушка пытается что-то приготовить и исходя из увиденного, это похоже на мини-пиццу.

Диана Шурыгина опубликовала снимок, как пытается что-то приготовить на кухне


На данном снимке Шурыгина старается приготовить что-то из еды на своей кухне, одев домашнюю одежду. На рабочей поверхности находится доска, которая посыпана мукой, на которой лежит круглый кусок теста и Диана выкладывает на него начинку. Под этим фото девушка пожелала пользователям прекрасной недели.

Этот домашний снимок очень привлек внимание пользователей, но комментировать его пока никто не спешит. Шурыгина очень популярной стала после случая с изнасилованием. Эта история, которая была вынесена на суд зрителей, очень привлекла внимание общественности и обсуждается на телевидении с большим удовольствием. Пользователи частенько обвиняют Диану в непристойном поведении, в ответ на что, Шурыгина желает им оказаться на ее месте.

Сергея Семенова, которого осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной, освободили через год после суда. Выйдя на свободу, Семенов сказал, что никогда больше не хотел бы встречаться с Дианой Шурыгиной.

А Диана уже вышла замуж и очень счастлива в браке.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 19:42
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