Правительство не видит необходимости в отмене сетевой нейтральности
Заявления от первого заместителя главы аппарата правительства Максима Акимова для ТАСС свидетельствуют, что правительством не обсуждается возможность отмены принципа сетевой нейтральности. Так же уточняется, не предусмотрена отмена «сетевого нейтралитета» и в плане направлений «Нормативного регулирования» по программе проектов «Цифровая экономика».
Господин Акимова рассказал о более ранних сообщениях операторам и провайдерам про формирование инфокоммуникационного кодекса, в котором правительство так же не видит необходимости. Речь идет о документе, который заменит законы «О связи», «О персональных данных», а так же «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В данном документе предусматривается, при необходимости, возможность для провайдеров вводить ограничения на доступ к любому ресурсу. В настоящее время такие права не распространяются на действующих операторов связи.
Подобного принципа, связанного с сетевой нейтральностью, с 2015 года придерживались США. Однако, Федеральной комиссией принято решение отказаться от него, в середине декабря.
Господин Акимова рассказал о более ранних сообщениях операторам и провайдерам про формирование инфокоммуникационного кодекса, в котором правительство так же не видит необходимости. Речь идет о документе, который заменит законы «О связи», «О персональных данных», а так же «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В данном документе предусматривается, при необходимости, возможность для провайдеров вводить ограничения на доступ к любому ресурсу. В настоящее время такие права не распространяются на действующих операторов связи.
Подобного принципа, связанного с сетевой нейтральностью, с 2015 года придерживались США. Однако, Федеральной комиссией принято решение отказаться от него, в середине декабря.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 03:00