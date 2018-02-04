Правительство не видит необходимости в отмене сетевой нейтральности

Господин Акимова рассказал о более ранних сообщениях операторам и провайдерам про формирование инфокоммуникационного кодекса, в котором правительство так же не видит необходимости. Речь идет о документе, который заменит законы «О связи», «О персональных данных», а так же «Об информации, информационных технологиях и защите информации». В данном документе предусматривается, при необходимости, возможность для провайдеров вводить ограничения на доступ к любому ресурсу. В настоящее время такие права не распространяются на действующих операторов связи.Подобного принципа, связанного с сетевой нейтральностью, с 2015 года придерживались США. Однако, Федеральной комиссией принято решение отказаться от него, в середине декабря.