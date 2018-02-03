Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева шокировала преображением
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева поделилась публикацией, сделанной по последним тенденциям. Если ранее звёзды стеснялись показывать фанатам фото без макияжа, то сейчас хвастаться естественной красотой очень модно.
Двадцатидевятилетняя звезда «Уральских пельменей» запечатлела различные этапы подготовки к фотосессии. На одном снимке актриса изображена без макияжа, при этом на другом она уже в «боевом раскрасе». Юрьева наглядно показала, как меняется внешность, когда грамотно используется декоративная косметика.
Недавно юмористку не узнали на одном из светских мероприятий, которое она посетила без макияжа и в скромной одежде. Илану тогда пользователи жёстко раскритиковали. Они обвинили девушку в пропаганде болезненной внешности. Актриса ответила, что любит себя в любом виде. Публикация Юрьевой в течение двадцати двух часов сумела собрать более 2 тысяч отметок «Мне нравится» и около 50 комментариев.
Двадцатидевятилетняя звезда «Уральских пельменей» запечатлела различные этапы подготовки к фотосессии. На одном снимке актриса изображена без макияжа, при этом на другом она уже в «боевом раскрасе». Юрьева наглядно показала, как меняется внешность, когда грамотно используется декоративная косметика.
Недавно юмористку не узнали на одном из светских мероприятий, которое она посетила без макияжа и в скромной одежде. Илану тогда пользователи жёстко раскритиковали. Они обвинили девушку в пропаганде болезненной внешности. Актриса ответила, что любит себя в любом виде. Публикация Юрьевой в течение двадцати двух часов сумела собрать более 2 тысяч отметок «Мне нравится» и около 50 комментариев.