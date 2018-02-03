АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева шокировала преображением
Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева поделилась публикацией, сделанной по последним тенденциям. Если ранее звёзды стеснялись показывать фанатам фото без макияжа, то сейчас хвастаться естественной красотой очень модно.

Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева шокировала преображением

Двадцатидевятилетняя звезда «Уральских пельменей» запечатлела различные этапы подготовки к фотосессии. На одном снимке актриса изображена без макияжа, при этом на другом она уже в «боевом раскрасе». Юрьева наглядно показала, как меняется внешность, когда грамотно используется декоративная косметика.

Недавно юмористку не узнали на одном из светских мероприятий, которое она посетила без макияжа и в скромной одежде. Илану тогда пользователи жёстко раскритиковали. Они обвинили девушку в пропаганде болезненной внешности. Актриса ответила, что любит себя в любом виде. Публикация Юрьевой в течение двадцати двух часов сумела собрать более 2 тысяч отметок «Мне нравится» и около 50 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 23:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Гобозов заявил, что Алиана Устиненко
Ученые успешно протестировали первую в мире
Жители Соединённых Штатов ненавидят Trump
Компания Xiaomi снова попала в пятерку лучших
Гейб Ньюэлл опроверг информацию про покупку Valve
Британские ученые разработали эффективный тест на
Просмотреть все новости