Звезда «Уральских пельменей» Илана Юрьева шокировала преображением

Двадцатидевятилетняя звезда «Уральских пельменей» запечатлела различные этапы подготовки к фотосессии. На одном снимке актриса изображена без макияжа, при этом на другом она уже в «боевом раскрасе». Юрьева наглядно показала, как меняется внешность, когда грамотно используется декоративная косметика.Недавно юмористку не узнали на одном из светских мероприятий, которое она посетила без макияжа и в скромной одежде. Илану тогда пользователи жёстко раскритиковали. Они обвинили девушку в пропаганде болезненной внешности. Актриса ответила, что любит себя в любом виде. Публикация Юрьевой в течение двадцати двух часов сумела собрать более 2 тысяч отметок «Мне нравится» и около 50 комментариев.