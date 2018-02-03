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В Италии уволили писавшего с ошибками преподавателя
В одной из школ Италии преподавателя младших классов уволили из учебного заведения за неграмотное правописание.
В Италии уволили писавшего с ошибками преподавателя


Учительница начального звена школы в Венеции учила своих подопечных неправильному правописанию. Например, удваивала согласные там, где это ненужно, делала множество орфографических ошибок. Родители, узнав об «уникальном» педагоге, пришли в ужас и поставили дирекции ультиматум, что не отправят детей в школу до тех пор, пока их педагога не заменит другой учитель. К их протесту на некоторое время присоединились и учащиеся других классов.

В конце концов школьная администрация уволила малограмотного учителя, а 39 ее ученикам дали другого преподавателя.

Уволенная женщина пошла добиваться «правды» в суде, посчитав себя незаслуженно обиженной. Но суд решение администрации школы не отменил.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:10
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