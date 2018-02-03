АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Phantom представлена камера, способная снимать 25030 кадров за секунду
Современной развивающейся компанией Phantom представлена камера v2640, способная снимать 25 030 кадров за секунду в случае переключения на монохромный режим.

Phantom представлена камера, способная снимать 25030 кадров за секунду

В свою очередь обычный режим (разрешение 1080р), обеспечивает фиксацию датчиком CMOS 11 750 кадров за секунду. Главной отличительной особенностью является максимальная компактность камеры. Данное устройство является первым, которое с такими характеристиками способно помещаться на ладони. Выдержка современной камеры V2640 составляет 142 наносекунды. Данные цифры среди подобных устройств являются рекордными. Принимая в учёт разрешение 2048х1952 рассматриваемой камеры, частота съёмки равна 6600.

Разработчиками отмечается, что для хранения такого объёма информации, необходимо не менее ста гигабайт. Комплект камеры имеет накопитель на 288 Гб. Через карту памяти он расширяется до 2 терабайт. Информация по кабелю передаётся на очень высокой скорости.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Гобозов заявил, что Алиана Устиненко
Ученые успешно протестировали первую в мире
Жители Соединённых Штатов ненавидят Trump
Компания Xiaomi снова попала в пятерку лучших
Гейб Ньюэлл опроверг информацию про покупку Valve
Британские ученые разработали эффективный тест на
Просмотреть все новости