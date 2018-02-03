Phantom представлена камера, способная снимать 25030 кадров за секунду

В свою очередь обычный режим (разрешение 1080р), обеспечивает фиксацию датчиком CMOS 11 750 кадров за секунду. Главной отличительной особенностью является максимальная компактность камеры. Данное устройство является первым, которое с такими характеристиками способно помещаться на ладони. Выдержка современной камеры V2640 составляет 142 наносекунды. Данные цифры среди подобных устройств являются рекордными. Принимая в учёт разрешение 2048х1952 рассматриваемой камеры, частота съёмки равна 6600.Разработчиками отмечается, что для хранения такого объёма информации, необходимо не менее ста гигабайт. Комплект камеры имеет накопитель на 288 Гб. Через карту памяти он расширяется до 2 терабайт. Информация по кабелю передаётся на очень высокой скорости.