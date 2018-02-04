Жители Соединённых Штатов ненавидят Trump Organization и Facebook

Первая позиция досталось Equifax - национальному бюро кредитных историй. Деятельность учреждения, которое в своем досье имеет не меньше 800 000 000 физических лиц по всему миру и 88 компаний, вызывает отторжение и попытки хакерских атак непосредственно на сервисы фискального ресурса. Между тем Trump Organization раздражает снобизмом и семейственностью многих американцев. Компания Facebook «бесит» многих пользователей неопределенной позицией, которая зависит от политической конъюнктуры.Американские респонденты резко осудили политику Fox Entertainment Group, подмявшую под себя а также свои непосредственные интересы Fox News Channel, Национальную футбольную лигу Соединённых Штатов.