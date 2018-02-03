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В Татарстане пьяный полицейский сбил человека и скрылся
В Республике Татарстан полицейский, находясь в нетрезвом состоянии, совершил наезд на пешехода. Не оказав ему помощи, поспешил скрыться.
В Татарстане пьяный полицейский сбил человека и скрылся


Ранним субботним утром начальник угрозыска города Альметьевска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на дороге человека, после чего благополучно скрылся. Сбитого мужчину доставили в больницу. Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков и его состояние определяют как тяжелое.

Вскоре после госпитализации потерпевшего сотрудники ГИБДД задержали виновника происшествия. Медэкспертизу человек пройти отказался, но по предварительной информации по всем признакам он был пьян.

Сообщается, что за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, виновника аварии уволят с занимаемой должности, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме этого виновный ответит и перед законом.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 21:50
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