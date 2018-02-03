Британские ученые разработали эффективный тест на ВИЧ и другие вирусные болезни

Отмечается, что разработанный тест британскими учеными является довольно доступным, но несмотря на это также эффективным и очень чувствительным. В развивающихся странах уже предлагают подобные решения, но они не всегда показывают наличие болезни, если в крови содержится мало маркеров вируса. Именно поэтому, ученые создали новую технологию i-sense, которая сможет обнаружить нужные маркеры уже на ранних стадиях заболевания.Чувствительность теста к вирусу повышается вследствие применения специального усилителя, который повышает сигнал маркера в 100 раз, поэтому диагноз ставится на ранних этапах, повышая тем самым шанс на спасение жизни. Помимо ВИЧ технология может пригодиться в случае с вирусом Зика и Эболой.