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Британские ученые разработали эффективный тест на ВИЧ и другие вирусные болезни
Представители Имперского колледжа Лондона разработали тест на ВИЧ, который позволит выявить заболевание уже на ранних этапах его развития. Помимо ВИЧ тест позволит также находить и другие не менее опасные недуги.

Британские ученые разработали эффективный тест на ВИЧ и другие вирусные болезни


Отмечается, что разработанный тест британскими учеными является довольно доступным, но несмотря на это также эффективным и очень чувствительным. В развивающихся странах уже предлагают подобные решения, но они не всегда показывают наличие болезни, если в крови содержится мало маркеров вируса. Именно поэтому, ученые создали новую технологию i-sense, которая сможет обнаружить нужные маркеры уже на ранних стадиях заболевания.

Чувствительность теста к вирусу повышается вследствие применения специального усилителя, который повышает сигнал маркера в 100 раз, поэтому диагноз ставится на ранних этапах, повышая тем самым шанс на спасение жизни. Помимо ВИЧ технология может пригодиться в случае с вирусом Зика и Эболой.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:40
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