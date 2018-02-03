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Виктор Салтыков поделился с пользователями совместным фото с Лерой Кудрявцевой без фотошопа
Виктор Салтыков решил опубликовать совместный фотоснимок с Лерой Кудрявцевой, который не подвергался фотошопу.

Виктор Салтыков поделился с пользователями совместным фото с Лерой Кудрявцевой без фотошопа


Виктор Салтыков выложил на своей личной страничке совместный фотоснимок с Лерой Кудрявцевой. Пользователям стало очевидно, что данное фото не корректировалось фоторедактором, поэтому они пристально рассмотрели внешность знаменитости.

В данное время самые обычные пользователи перед публикацией фотографией пользуются фотошопом. А на страничках знаменитостей вообще невозможно встретить снимков без коррекции. Виктор Салтыков никогда не увлекался фотошопом, поэтому новый снимок, появившийся на его страничке с Лерой Кудрявцевой, заинтересовал пользователей как никогда.

Этот снимок получился в то время, когда Виктор участвовал в передаче 46-летней теледивы «Секрет на миллион». А так как фото является не обработанным, то подписчики мгновенно принялись искать изъяны на лице телеведущей и считать количество морщин.

Поклонники разделились на два противоположных лагеря. Одни отметили, что Лера на свой возраст выглядит просто прекрасно. А другие решили, что без коррекции Лера выглядит старо и не красиво.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:29
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