Виктор Салтыков поделился с пользователями совместным фото с Лерой Кудрявцевой без фотошопа

Виктор Салтыков выложил на своей личной страничке совместный фотоснимок с Лерой Кудрявцевой. Пользователям стало очевидно, что данное фото не корректировалось фоторедактором, поэтому они пристально рассмотрели внешность знаменитости.В данное время самые обычные пользователи перед публикацией фотографией пользуются фотошопом. А на страничках знаменитостей вообще невозможно встретить снимков без коррекции. Виктор Салтыков никогда не увлекался фотошопом, поэтому новый снимок, появившийся на его страничке с Лерой Кудрявцевой, заинтересовал пользователей как никогда.Этот снимок получился в то время, когда Виктор участвовал в передаче 46-летней теледивы «Секрет на миллион». А так как фото является не обработанным, то подписчики мгновенно принялись искать изъяны на лице телеведущей и считать количество морщин.Поклонники разделились на два противоположных лагеря. Одни отметили, что Лера на свой возраст выглядит просто прекрасно. А другие решили, что без коррекции Лера выглядит старо и не красиво.