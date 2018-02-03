Эвелина Бледанс порадовала фанатов откровенным фото в купальнике

Эвелина Бледанс в своём блоге Instagram постоянно делиться с поклонниками подробностями своей личной жизни. Артистка недавно разместила провокационные публикации, на которых она запечатлена в откровенном купальнике. Звезда сама отметила, что в её возрасте неприлично демонстрировать свою фигуру в открытых бикини, однако, таким образом, Эвелина приняла решение поделиться с фанатами своим новым приобретением.На фото актриса запечатлена в полосатом купальнике, который открыл её стройную фигуру. Артистка знает, что после появления фото, подписчики начнут рассуждать, что ей неприлично так откровенно показывать свое тело. Но поклонники Бледанс крайне положительно отреагировали на эксперимент звезды, при этом засыпали её комплиментами. Снимок Эвелины за сутки собрал около 30 тысяч лайков.