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Хакеры могут управлять «умными» секс-игрушками
Средствами массовой информации передаётся, что хакеры научились осуществлять взлом «интеллектуальных» секс-игрушек.

Хакеры могут управлять «умными» секс-игрушками

В данном случае около 50 000 – 100 000 пользователей находятся на сегодняшний день в потенциальной опасности. В свою очередь компьютерные гении заставляют современные «умные» секс-куклы делать то, что им приказывают с помощью программ. Эксперты отмечают, что хакеры физически могут нанести вред пользователю при помощи технологической секс-рабыни.

Также как вирусы в ПК, внедряемые в процессы, которые происходят внутри машины и заставляющие программы выполнять различные противоречивые действия, уязвимость таких кукол может закончиться для пользователей настоящей трагедией. Эксперты рекомендуют осторожно относиться к развитию современной техники. В свою очередь роботизированные комплексы способствуют эффективному развитию общества. Внедрив в них вредоносные приложения эффект будет обратным.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50
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