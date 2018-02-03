Митрополит Иларион рассказал, что iPhone X очень популярен среди священников

Митрополит Иларион рассказал, какой маркой смартфонов пользуются многие священники. По его словам, более молодые и продвинутые коллеги приобрели iPhone X. Сам же священнослужитель пользуется iPhone 8, так как считает, что ещё "не дорос" до новинки.Что касается использования компьютеров, то Иларион отдаёт предпочтение Microsoft. Священник подчеркнул, что менять настольный компьютер в угоду моде он не собирается. На своём старом ПК он написал десятки книг и до сих пор считает его удобным. Также митрополит рассказал и о своём отношении к компании Apple. Священнослужитель очень огорчён, что в погоне за деньгами и более выгодной позицией на рынке, корпорация стала использовать нечестные методы.