Митрополит Иларион рассказал, что iPhone X очень популярен среди священников
Митрополит Иларион пользуется iPhone 8. Модный гаджет ему презентовали на Новый год. Священник отмечает, что iPhone X очень популярен среди более молодых коллег, однако это не мотивирует его перейти на новую модель.
Митрополит Иларион рассказал, какой маркой смартфонов пользуются многие священники. По его словам, более молодые и продвинутые коллеги приобрели iPhone X. Сам же священнослужитель пользуется iPhone 8, так как считает, что ещё "не дорос" до новинки.
Что касается использования компьютеров, то Иларион отдаёт предпочтение Microsoft. Священник подчеркнул, что менять настольный компьютер в угоду моде он не собирается. На своём старом ПК он написал десятки книг и до сих пор считает его удобным. Также митрополит рассказал и о своём отношении к компании Apple. Священнослужитель очень огорчён, что в погоне за деньгами и более выгодной позицией на рынке, корпорация стала использовать нечестные методы.
Митрополит Иларион рассказал, какой маркой смартфонов пользуются многие священники. По его словам, более молодые и продвинутые коллеги приобрели iPhone X. Сам же священнослужитель пользуется iPhone 8, так как считает, что ещё "не дорос" до новинки.
Что касается использования компьютеров, то Иларион отдаёт предпочтение Microsoft. Священник подчеркнул, что менять настольный компьютер в угоду моде он не собирается. На своём старом ПК он написал десятки книг и до сих пор считает его удобным. Также митрополит рассказал и о своём отношении к компании Apple. Священнослужитель очень огорчён, что в погоне за деньгами и более выгодной позицией на рынке, корпорация стала использовать нечестные методы.
Технологии
Добавил: Митьева Марина Вчера, 22:20