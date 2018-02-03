Вера Брежнева отмечает 36-летие: какой она была 10 лет назад

В 2007 году она начала сольную карьеру, покинув группу "ВИА Гру". 2008 год стал знаковым для певицы Веры Брежневой, настоящая фамилия которой Галушка.В мае 2008 года выходит её первый сольный клип на песню "Я не играю". Так же в 2008 году, помимо музыкальной деятельности, Вера Брежнева начинает вести программу "Магия десяти" на Первом канале.А в октябре этого же 2008 года вышел второй сингл певицы "Нирвана". Окончательно закрепило за ней звание секс-символа эстрады участие Брежневой в шоу "Ледниковый период-2".Фактически вся осень Веры Брежневой прошла на съёмках романтической комедии "Любовь в большом городе", а премьера состоялась в 2009 году. Так же был записан саундтрек к фильму "Любовь в большом городе", на который певица сняла свой третий клип. Помимо этого Брежнева активно снималась для модных мужских глянцев.А сейчас Вера Брежнева выглядит вот так: