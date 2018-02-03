Вера Брежнева отмечает 36-летие: какой она была 10 лет назад
Популярной певице, Вере Брежневой, сегодня исполняется 36 лет. Она родилась в Днепродзержинске, но свою карьеру решила строить в России. Как выглядела певица 10 лет назад, решил вспомнить "Обозреватель"
В 2007 году она начала сольную карьеру, покинув группу "ВИА Гру". 2008 год стал знаковым для певицы Веры Брежневой, настоящая фамилия которой Галушка.
В мае 2008 года выходит её первый сольный клип на песню "Я не играю". Так же в 2008 году, помимо музыкальной деятельности, Вера Брежнева начинает вести программу "Магия десяти" на Первом канале.
А в октябре этого же 2008 года вышел второй сингл певицы "Нирвана". Окончательно закрепило за ней звание секс-символа эстрады участие Брежневой в шоу "Ледниковый период-2".
Фактически вся осень Веры Брежневой прошла на съёмках романтической комедии "Любовь в большом городе", а премьера состоялась в 2009 году. Так же был записан саундтрек к фильму "Любовь в большом городе", на который певица сняла свой третий клип. Помимо этого Брежнева активно снималась для модных мужских глянцев.
А сейчас Вера Брежнева выглядит вот так:
В 2007 году она начала сольную карьеру, покинув группу "ВИА Гру". 2008 год стал знаковым для певицы Веры Брежневой, настоящая фамилия которой Галушка.
В мае 2008 года выходит её первый сольный клип на песню "Я не играю". Так же в 2008 году, помимо музыкальной деятельности, Вера Брежнева начинает вести программу "Магия десяти" на Первом канале.
А в октябре этого же 2008 года вышел второй сингл певицы "Нирвана". Окончательно закрепило за ней звание секс-символа эстрады участие Брежневой в шоу "Ледниковый период-2".
Фактически вся осень Веры Брежневой прошла на съёмках романтической комедии "Любовь в большом городе", а премьера состоялась в 2009 году. Так же был записан саундтрек к фильму "Любовь в большом городе", на который певица сняла свой третий клип. Помимо этого Брежнева активно снималась для модных мужских глянцев.
А сейчас Вера Брежнева выглядит вот так: