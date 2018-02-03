СМИ: Гельмут Коль оказывал поддержку бывшим эсэсовцам
Журналисты провели расследование и выяснили, что в молодые годы бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль жертвовал деньги на поддержку бывшим эсэсовцам. Материалы дела были опубликованы изданием Der Spiegel.
В обнародованных архивных документах значится, что Гельмут Коль пожертвовал 200 марок фонду, который оказывал помощь арестованным эсэсовцам и их семьям. Это Общество взаимопомощи в 1962 году было названо в честь Пауля Хауссера, занимавшего пост генерал-полковника СС.
Гельмут Коль называл Хауссера порядочным человеком. Генерал-полковник с помощью давления на политических деятелей занимался социальным обеспечением бывших эсэсовцев и членов их семей. Также военачальник приложил усилия для того, чтобы скрыть многие преступления своих сослуживцев.
В обнародованных архивных документах значится, что Гельмут Коль пожертвовал 200 марок фонду, который оказывал помощь арестованным эсэсовцам и их семьям. Это Общество взаимопомощи в 1962 году было названо в честь Пауля Хауссера, занимавшего пост генерал-полковника СС.
Гельмут Коль называл Хауссера порядочным человеком. Генерал-полковник с помощью давления на политических деятелей занимался социальным обеспечением бывших эсэсовцев и членов их семей. Также военачальник приложил усилия для того, чтобы скрыть многие преступления своих сослуживцев.
Политика
Добавил: Митьева Марина Вчера, 22:40