В Венеции гондольеры могут остаться без работы
Низкие приливы в Венеции привели к тому, что стали высыхать знаменитые каналы. Гондольеры были вынуждены временно отказаться от работы.
Отливы и малое количество осадков стали причиной понижения уровня воды в венецианских каналах в среднем на 23 дюйма. Из-за этого сразу несколько городских районов оказались отрезанными от транспортно сообщения, поскольку гондолы не могут к ним добраться. Поэтому и гондольеры временно пришвартовали свои лодки к берегу.
Спецслужбы стараются решить проблему, используя искусственный приток воды, но и этого пока недостаточно для полноценного наполнения каналов.
Как отмечают специалисты, возникшая ситуация снизила туристический наплыв в город.
Отливы и малое количество осадков стали причиной понижения уровня воды в венецианских каналах в среднем на 23 дюйма. Из-за этого сразу несколько городских районов оказались отрезанными от транспортно сообщения, поскольку гондолы не могут к ним добраться. Поэтому и гондольеры временно пришвартовали свои лодки к берегу.
Спецслужбы стараются решить проблему, используя искусственный приток воды, но и этого пока недостаточно для полноценного наполнения каналов.
Как отмечают специалисты, возникшая ситуация снизила туристический наплыв в город.