В Венеции гондольеры могут остаться без работы

Отливы и малое количество осадков стали причиной понижения уровня воды в венецианских каналах в среднем на 23 дюйма. Из-за этого сразу несколько городских районов оказались отрезанными от транспортно сообщения, поскольку гондолы не могут к ним добраться. Поэтому и гондольеры временно пришвартовали свои лодки к берегу.Спецслужбы стараются решить проблему, используя искусственный приток воды, но и этого пока недостаточно для полноценного наполнения каналов.Как отмечают специалисты, возникшая ситуация снизила туристический наплыв в город.