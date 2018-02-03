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В Венеции гондольеры могут остаться без работы
Низкие приливы в Венеции привели к тому, что стали высыхать знаменитые каналы. Гондольеры были вынуждены временно отказаться от работы.
В Венеции гондольеры могут остаться без работы


Отливы и малое количество осадков стали причиной понижения уровня воды в венецианских каналах в среднем на 23 дюйма. Из-за этого сразу несколько городских районов оказались отрезанными от транспортно сообщения, поскольку гондолы не могут к ним добраться. Поэтому и гондольеры временно пришвартовали свои лодки к берегу.

Спецслужбы стараются решить проблему, используя искусственный приток воды, но и этого пока недостаточно для полноценного наполнения каналов.

Как отмечают специалисты, возникшая ситуация снизила туристический наплыв в город.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:10
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