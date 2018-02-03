Археологи при раскопках под Новгородом нашли шахматы XIV-XV веков
Группой археологов производящих раскопки в Великом Новгороде, были обнаружены шахматные фигуры, которые выполнены из гагата.
По словам экспертов, возраст этой находки можно отнести примерно к 14-15 столетию. Официальный представитель объединенного музея-заповедника Новгорода - Михаил Петров заявил, что раскопки осуществлялись на территории Нижнего Новгорода в рамках исторического центра на раскопе Дубошин II. Петровым отмечается, что набор данных шахматных фигур был не совсем полным. Специалисты обнаружили только два десятка фигур. Остальные имели вид не особо хорошо сохранившихся обломков. По словам Петрова на раскопе Дубошин II в ближайшее время проведут дополнительные исследования. Они позволят обнаружить дополнительные предметы, которые относятся к древней эпохе.
Данные шахматные фигуры изготовили старинные мастера из «черного янтаря». В древних временах так называли гагат.
По словам экспертов, возраст этой находки можно отнести примерно к 14-15 столетию. Официальный представитель объединенного музея-заповедника Новгорода - Михаил Петров заявил, что раскопки осуществлялись на территории Нижнего Новгорода в рамках исторического центра на раскопе Дубошин II. Петровым отмечается, что набор данных шахматных фигур был не совсем полным. Специалисты обнаружили только два десятка фигур. Остальные имели вид не особо хорошо сохранившихся обломков. По словам Петрова на раскопе Дубошин II в ближайшее время проведут дополнительные исследования. Они позволят обнаружить дополнительные предметы, которые относятся к древней эпохе.
Данные шахматные фигуры изготовили старинные мастера из «черного янтаря». В древних временах так называли гагат.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 21:20