Археологи при раскопках под Новгородом нашли шахматы XIV-XV веков

По словам экспертов, возраст этой находки можно отнести примерно к 14-15 столетию. Официальный представитель объединенного музея-заповедника Новгорода - Михаил Петров заявил, что раскопки осуществлялись на территории Нижнего Новгорода в рамках исторического центра на раскопе Дубошин II. Петровым отмечается, что набор данных шахматных фигур был не совсем полным. Специалисты обнаружили только два десятка фигур. Остальные имели вид не особо хорошо сохранившихся обломков. По словам Петрова на раскопе Дубошин II в ближайшее время проведут дополнительные исследования. Они позволят обнаружить дополнительные предметы, которые относятся к древней эпохе.Данные шахматные фигуры изготовили старинные мастера из «черного янтаря». В древних временах так называли гагат.