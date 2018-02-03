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Анфиса Чехова продемонстрировала подросшего сына
Знаменитая телеведущая Анфиса Чехова поделилась с фанатами совместным снимком с пятилетним Соломоном. Публикация сделана в уютной домашней атмосфере.

Анфиса Чехова продемонстрировала подросшего сына

Чехова постоянно рассказывает фолловерам касательно событий своей насыщенной жизни. Ведущая ранее рассказывала секреты волшебного похудения, подробности развода, какую программу будет вести, а недавно подробно рассказала, как цветотерапия благотворно влияет на настроение женщины. В последнем посте в Instagram знаменитости обнародована новая публикация, на которой запечатлена Анфиса вместе со своим сыном Соломоном.

Мальчику весной этого года исполнится шесть лет. Подписчики просто засыпали Чехову и её ребенка комплиментами. Поклонники сказали, что сын теледивы всё больше становится похож на звёздную маму. Пост теледивы в течение семи часов сумел собрать свыше 23 тысяч отметок «Мне нравится» и более 90 лестных комментариев от многочисленных фолловеров звезды.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:00
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