Илон Маск переименует свои огнеметы в «устройства для повышения температуры»

Проблемы, связанные с нашумевшими огнеметами Boring от Илона Маска, заставили его переименовывает сою разработку. Трудности возникли при перемещении их через таможенные службы. Информация представлена самим Маском в публикациях своего аккаунта в Twitter.



Маском профинансировано создание огнеметов новой конструкции - Boring. Как рассказано в рекламе, их основное назначение - защита владельцев при наступлении «зомби - апокалипсиса». Первую партию огнеметов выпустили количеством 20 тыс. единиц. Причем продали ее предзаказами, менее чем за одну неделю.



Как сообщил бизнесмен, от ряда таможенных агентств поступило заявление о не желании пропускать что-либо с названием «огнемет» через границу. Маск не посчитал это особой проблемой, переименовав изделие в «не огнемет», а так же предложил его назвать устройством повышающим температуру.



Необходимо отметить, что с реализацией новых огнеметов есть проблемы и в США. Сам производитель расположен в Калифорнии. Относительно закона, как в этом штате, так и в некоторых других, огнемет не попадает формально под строгое регулирование. Но есть обещание от одного из политиков, что он сумеет добиться запрета продаж огнеметов Boring.